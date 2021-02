Schianto all'incrocio, moto contro un'auto in svolta: gravissimo un ragazzo

ISTRANA - Gravissimo incidente stradale nel tardo pomeriggio di lunedì a Istrana. Lungo la Castellana (in quel tratto via Sauro) alle 17.30 una motocicletta e un'automobile si sono scontrate causando il ferimento grave del giovane in sella alla due ruote.

Dai primi rilievi è emerso che l'incidente sarebbe avvenuto mentre l'auto era in fase di svolta, quando il centauro ha tentato di sorpassarla. La motocicletta è finita rovinosamente contro il veicolo e il ragazzo a bordo, un 26enne, è stato sbalzato sull'asfalto. Gravissime le lesioni riportate, che hanno costretto al ricovero d'urgenza in terapia intensiva. Illeso invece il conducente dell'auto. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con la strada rimasta chiusa per più di due ore.

