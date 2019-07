Con la moto contro la fiancata di una Rover : 3 feriti, grave il centauro

TREVISO - Pauroso incidente stradale tra auto e moto a Signoressa in via Risorgimento: ci sono stati 3 feriti ovvero i 2 occupanti dell'auto - uan Rover 416Si - trasportati a Montebelluna e il motociclista volato sull'asfalto che è in gravi condizioni ricoverato a Treviso.

Sul posto Polizia stradale, il Suem118 e i vigili del fuoco di Montebelluna.

