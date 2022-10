Terribile incidente tra due auto: muore sessantenne

Grave incidente nella serata di sabato, verso le 23, tra San Vendemiano e San Fior, in via Longhena, a poca distanza da un passaggio a livello. Due auto, una fiat Tipo e una Ford Focus, si sono scontrate molto probabilmente per una mancata precedenza: uno dei due conducenti, un 60enne alla guida della Topo, è morto sul colpo. Una seconda persona è rimasta lievemente ferita e portata all'ospedale di Conegliano. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, una pattuglia dei carabinieri, una pattuglia della polizia stradale per gestire il traffico e un mezzo dei vigili del fuoco.