MONTEBELLUNA - Si rompe un tubo, auto intrappolata in mezzo fango. Il fatto accaduto nella notte a cavallo tra i 5 e il 6 agosto a Montebelluna in via Foresto dove i vigili del fuoco sono intervenuti per uno smottamento causato dalla rottura di un tubo di irrigazione di un vigneto che si è rotto provocando un fiume di fanghiglia sulla strada. A rimanervi incastrato in mezzo è stato un automobilista con la sua 500. Fortunatamente nessun ferito.