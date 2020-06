TREVISO - Brutto incidente stradale nel pomeriggio di oggi - 2 giugno - in via Bellano a Ponzano Veneto con due auto che si sono scontrate e sono finite nel fossato a bordo strda: un ferito portato in ospedale.



I rilievi affidati ai carabinieri Ultimo aggiornamento: 17:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA