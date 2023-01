Auto fuori controllo nella notte finisce ruote all'insù, feriti due giovani, 22enne soccorsa con l'elicottero

PIEVE DI SOLIGO - Ennesimo incidente nel Trevigiano. Nel territorio di Pieve di Soligo un'auto, il cui conducente aveva perso il controllo, è andata fuori strada ed è capottata nella notte. A bordo una coppia, entrambi i giovani sono rimasti feriti: più grave lei, 22 anni.

L'incidente sulle strade della Marca è successo verso l'1.30 della notte in via Chisini. La vettura su cui viaggiavano due giovani è uscita di strada all'improvviso e si è ribaltata. Ad avere la peggio è stata la ragazza, di 22 anni, trasportata in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è tuttora ricoverata.

Il giovane invece, di 24 anni, ha raggiunto in ambulanza l'ospedale di Conegliano. Nessuno dei due, fortunatamente, è in pericolo di vita. Sul posto oltre ai sanitari del Suem sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, per i rilievi.