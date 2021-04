LORIA (TREVISO) - Perde il controllo, esce di strada e finisce con l'auto piantata su un fianco nel fossato che costeggia la strada. L'incidente è successo questa mattina, giorno di Pasqua, alle ore 10.30 in via San Martino a Loria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco con un'autogru per sollevare l'auto. Le due persone a bordo sono riuscite a sgattaiolare fuori dall'auto e sono state soccorse dal personale del 118.