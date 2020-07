Schianto nella notte: tra i feriti anche un bimbo di 8 anni

PONZANO - Scontro frontale tra un fuoristrada e un'auto nella tarda serata di lunedì 6 luglio lungo via Roma a Ponzano: quattro i feriti, tra cui anche un bambino di otto anni. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Treviso oltre ad ambulanze e all'automedica del Suem 118. Trasportati al pronto soccorso del Ca' Foncello le quattri persone coinvolte: T.R., un 59enne, M.A. di 26 anni, M.A., donna di 46 anni ed un bambino di 8 anni. Tutti hanno riportato ferite non gravi. Per svolgere i rilievi del caso sono intervenute le forze dell'ordine. Via Roma è rimasta interdetta al traffico fino a tarda sera, quando i mezzi incidentati sono stati rimossi, al termine degli accertamenti di legge.

