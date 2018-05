Schianto a Fratta: ferito in ospedale Auto a pezzi dopo l'impatto /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ODERZO - Auto ridotta a pezzi dopo lo schianto a Fratta di Oderzo, intorno all'una e mezzo di stanotte. Una persona ferita è stata trasportata in ospedale.La vettura è fuoriuscita autonomamente ma nell'incidente è andata praticamente distrutta, l'immagine è impressionante. L'auto era alimentata a gas, per questo l'intervento di soccorso alla persona nell'abitacolo è stato molto difficile per i vigili del fuoco e il 118. Sul posto i carabinieri per stabilire la dinamica.