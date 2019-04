Schianto fra due auto nella notte: due feriti incastrati fra le lamiere

TREVISO - Incidente stradale nella notte tra due auto con due feriti. Intorno alle 1.30 a Castello di Godego in via Masaccio lo schianto: intervenuti i pompieri da Castelfranco per l'estrazione dei due automobilisti rimasti incastrati e feriti. Sono stati soccorsi e portati all'ospedale dal 118.



Pompieri impegnati anche per l'incendio di un'auto a Carbonera. Nessun ferito.

