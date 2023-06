Incidente a Castelfranco Veneto, violento scontro tra due auto in via Dei Prai: due feriti

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Incidente tra due auto mezz'ora dopo la mezzanotte di oggi, 11 giugno. Il bilancio dell'impatto tra due vetture in via De Prai a Castelfranco Veneto è di due feriti, fortunatamente non gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona ed estratto il conducente di un'auto che era rimasto incastrato tra le lamiere. Entrambi i conducenti rimasti feriti sono stati presi in cura dai sanitari del Suem e trasferiti nel vicino ospedale San Giacomo.

Sul posto anche i Carabinieri che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi sull'incidente. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono terminate dopo due ore.