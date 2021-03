Schianto tra auto e ambulanza, ferita una mamma incinta e i suoi due bimbi di 3 e 5 anni

ASOLO - Un'ambulanza, oggi pomeriggio poco prima delle 16, si è scontrata con un'auto che a bordo aveva una mamma incinta e due bimbi di 3 e 5 anni. Il grave incidente è successo ad Asolo nella frazione di Pagnanno in via San Cosmo all'incrocio in direzione di Castelucco. A scontrarsi un'ambulanza in emergenza, con a bordo una paziente affetta da Covid-19 e una Fiat 500 L. L'automobilista è stata trasportata presso l'ospedale di Bassano del Grappa e i due figli presso gli ospedali di Treviso e Montebelluna. Più gravi le condizioni del bimbo di 5 trasportato in elicottero a Treviso mentre meno preoccupanti le lesioni della sorellina di 3 anni.

Ultimo aggiornamento: 18:10

