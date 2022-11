Incidente, ragazza di schianta fuori strada con l’auto ad Asolo: era alla guida drogata. Maxi multa e ritiro della patente

ASOLO - Ritiro della patente, con sospensione del documento di guida da 1 a 2 anni, e una multa da 1.500 a 6mila euro. È questo l’epilogo di un incidente stradale nell’Asolano. Protagonista della vicenda, suo malgrado, è una donna del posto che, mentre era alla guida della sua auto, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo schiantandosi poi fuori strada. Subito soccorsa, dai successivi rilievi effettuati dalla polizia locale è emerso che la giovane donna, residente in zona, si trovava alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Motivo che ha spinto gli agenti a ritirarle immediatamente la patente e sanzionarla dal punto di vista amministrativo.

Gli incidenti: due in un solo fine settimana

Questo è solo però uno dei due incidenti stradali rilevati lo scorso weekend dal Servizio di Polizia Locale Associata dell’Asolano, competente per i Comuni di Asolo, Fonte e Maser, nel corso della nuova operazione di controllo sulle strade nel fine settimana. Nell'occasione, le pattuglie hanno inoltre controllato in tutto 45 veicoli, ma fortunatamente nessun conducente è risultato positivo all’alcoltest. Tuttavia, dalle verifiche operate dalle pattuglie è stato confermato il problema della guida senza cinture di sicurezza, tanto che sono stati ben cinque i trasgressori scoperti dagli agenti. Per ciascuno è stata dunque prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente oltre a 83 euro di sanzione amministrativa. Infine, la polizia locale ha rilevato anche le irregolarità di un veicolo che procedeva senza assicurazione e di un altro senza revisione. Nel primo caso è stata comminata una sanzione di 860 euro con sequestro del mezzo, nel secondo è stato invece disposto il fermo amministrativo del veicolo oltre a 170 euro di multa.