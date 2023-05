Schianto nella notte: perde il controllo dell'auto e finisce ruote all'aria

- ​La notte scorsa, mezz’ora prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Frattalunga ad Asolo per un’. I pompieri arrivati dal locale distaccamento volontario, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente, che è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem e trasferito in ambulanza in ospedale. La polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 1.30.