Anziano cade nel suo appartamento di Treviso, i pompieri lo soccorrono con l'autoscala per consegnarlo ai sanitari del Suem

TREVISO - Anziano cade nel suo appartamento, i pompieri lo soccorrono con l'autoscala per consegnarlo ai sanitari del Suem. L'intervento dei vigili del fuoco oggi, 5 settembre, alle 13 in via dei Dall'Oro a Treviso. I vigili hanno assistito il personale sanitario nel trasporto di un anziano bisognoso di cure mediche, dopo essere caduto per terra nella sua abitazione al terzo piano. Impossibilitati alla movimentazione per le scale, le squadre dei vigili del fuoco della centrale di Treviso hanno utilizzato l’autoscala con una barella vincolata per portare a terra l’uomo.

La persona è stata poi presa in cura dal personale del Suem 118 che lo ha trasferito in ospedale. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 14