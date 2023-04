Incidente a Villarazzo. Ambulanza uscita per un'emergenza è finita contro un'auto: tre feriti

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Ambulanza finisce contro un'auto. L'incidente questa mattina, 12 aprile, attorno alle 10, in via Caprera nella frazione di Villarazzo a Castelfranco Veneto. Il mezzo di soccorso del 118 era uscito per un'emergenza e andare a soccorrere una persona che aveva accusato un malore quando sulla sua strada ha trovato un'automobile. Da chiarire la dinamica dell'incidente che fortunatamente si è concluso senza feriti gravi. I due sanitari del 118 sono stati portati in ospedale con lievi ferite così come l'automobilista.