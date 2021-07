Camper contro tir sull'A4, feriti i coniugi in vacanza

CESSALTO - Un camper ha tamponato un tir questa mattina verso le 7.40 sull'A4 in direzione Venezia all'altezza di Cessalto. Feriti i due coniugi in ferie sul camper. Ad aver la peggio la moglie, seduta sul lato passeggero, le cui condizioni sarebbero gravi. Sul posto i vigili del fuoco di Motta di Livenza e Portogruaro che hanno liberato la donna dalle lamiere. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale. Lunghe code in autostrada fino a che i mezzi pesanti non sono stati rimossi.