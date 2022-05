Pullmino prende fuoco sul Fadalto: A27 chiusa per i soccorsi, intervento concluso senza disagi

TREVISO/BELLUNO - L'autostrada A27 Venezia-Belluno, è stata temporaneamente chiusa oggi pomeriggio - 14 maggio - nel tratto tra Belluno e Fadalto in entrambe le direzioni per il principio d'incendio di un pulmino che non trasportava persone. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le Pattuglie della Polizia Stradale ed il personale di Autostrade per l'Italia.

Alle 16 circa, sull' autostrada A27 Venezia - Belluno, è stato riaperto in entrambe le direzioni il tratto chiuso al km 71 per il principio d’incendio. Non si registrano disagi.