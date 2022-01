Auto ferma a luci spente in A27: centrata in pieno da un'altra vettura che si ribalta

SPRESIANO (TREVISO) - Incidente ieri, venerdì 14 gennaio, in A27: quattro auto coinvolte di cui una rimasta in panne in corsia di sorpasso, e una ribaltata, e due feriti lievi. È questo il bilancio dello schianto avvenuto nella serata di ieri lungo l'autostrada A27 Venezia-Belluno in direzione sud (Venezia) al chilometro 28+200, nel comune di Spresiano, a circa 5 chilometri dal casello di Treviso Nord.



Erano le 23.20 quando alla polizia stradale è arrivata la segnalazione di un'auto ferma, a luci spente, nella corsia di sorpasso. Una posizione estremamente pericolosa. La macchina non è riuscita a raggiungere la corsia di emergenza ed è stata centrata in pieno. Un impatto con altre tre vetture, una delle quali è finita ribaltata.

Miracolati, vista la dinamica, conducenti e passeggeri: alcuni di loro sono stati medicati sul posto, altri due hanno raggiunto invece l'ospedale con ferite lievi. Sul posto sono intervenuti il Suem 118, i vigili del fuoco di Conegliano e una pattuglia della polizia stradale per i rilievi di legge. Il tratto è rimasto chiuso fino all'1.30 senza tuttavia provocare grossi disagi alla viabilità. A quell'ora infatti il traffico era scarso.