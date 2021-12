Sbandata e schianto sulla A27, chiuso per un'ora il casello di Conegliano. C'è un ferito

TREVISO Due incidenti in solo un'ora a San Vendemiano, di cui uno in autostrada. Tre le persone ferite, per fortuna in modo non grave.

Il primo schianto è avvenuto alle 17.20 lungo la A27 Venezia-Belluno in direzione nord. Due i veicoli coinvolti, di cui uno uscito di strada. Il ferito è stato portato in ambulanza a Conegliano. Sul posto Suem 118 e polizia stradale. L'incidente ha provocato code e rallentamenti e per un'ora il casello di Conegliano è rimasto chiuso al traffico.

Il secondo incidente ha interessato invece la viabilità ordinaria. Frontale tra due auto in vicolo Cadore poco prima delle 18.30: due i feriti, non gravi.