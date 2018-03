Nel mirino dell'inchiesta i centri riciclo di Ponzano e Vedelago

di Alberto Beltrame

TREVISO - Dopo Venezia tocca alla Marca. Dopo il progetto di un centro di stoccaggio rifiuti a Porto Marghera , i. La prossima puntata dell'inchiesta di Fanpage che servendosi di un agente provocatore, l'ex camorrista Nunzio Perrella, ha aperto uno squarcio sulla permeabilità del Veneto alle infiltrazioni mafiose, sarà dedicata alla Marca e al business dei rifiuti. Non a caso è proprio nel Trevigiano che , la faccendiera 57enne di Roncade (ma residente da anni nel capoluogo) che nel filmato di Fanpage accetta un trolley con 2,8 milioni di euro sporchi (poi si scoprirà che, al posto dei contanti, erano stati messi dei pacchetti di pasta napoletana), incontra per la prima volta Perrella. È lei stessa a specificarlo. «Mi è stato presentato in un centro riciclo di Ponzano - spiega la Canuto - da persone stimate, che conosco bene. C'era il proprietario dello stabilimento, l'amministratore, e un ingegnere ambientale. Avevo qualche sospetto su Perrella, di cui in quel momento non conoscevo il nome, ma gli altri lo tenevano in tale considerazione che mi sono subito rasserenata». La quinta puntata dell'inchiesta però, tornerà proprio nei luoghi dove è iniziata la trattativa che ha portato alla consegna della valigetta che, stando ai patti con il provocatore, sarebbe stata solo la prima tranche di pesanti investimenti della camorra a Marghera...