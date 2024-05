SILEA (TREVISO) – Sono arrivati a quota 101 gli indagati per il caso della New Financial Technology, la società di Silea con la sede legale in Gran Bretagna che prometteva un guadagno del 10% mensile attraverso l’investimento in criptovalute. La platea di persone truffate ha superato le 6mila. Gli indagati (tra cui i vertici della Nft, ovvero Emanuele Giullini, Christian Visentin e Mauro Rizzato) sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, abusivismo finanziario, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego in attività economiche dei profitti realizzati. La Procura è in attesa dell’esito delle rogatorie in Arabia Saudita e nel Regno Unito oltre a numerosi ordini di investigazioni europei che interessano tra gli altri anche la Lituania per rintracciare parte dei soldi spariti che si trovano nelle cassaforti di chi ha ordito la truffa.