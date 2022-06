Chi ritiene di aver subito un torto è l’ora che si faccia avanti. Squarciando il velo di silenzi e omertà che avrebbero contraddistinto la gestione di alcune pratiche nell’assegnazione degli alloggi popolari dal Comune di Treviso, forse proprio attraverso il sistema dell’emergenza abitativa, più facile da piegare rispetto a quello delle graduatorie. I carabinieri del nucleo di Treviso ritengono di aver già elementi granitici alla base dell’inchiesta per corruzione e abuso d’ufficio che vede indagate oltre una trentina di persone. Ma l’indagine potrebbe anche allargarsi e per questo l’invito dell’Arma è rivolto anche a chi, in questi anni, non si è voluto compromettere in alcun modo e di fronte a chi gli ha chiesto denaro o favori di altro tipo, magari millantando contatti con gli uffici, si faccia avanti e denunci direttamente quanto subito ai carabinieri. Proprio sui messaggi e sui contatti ambigui tra assegnatari e mediatori sono stati mossi i primi passi di un’indagine esplosa come un fulmine a ciel sereno a Ca’ Sugana.



IL NODO

Uno dei nodi sui quali potrebbero aver sguazzato alcuni mediatori pronti a promettere facilitazioni nell’assegnazione in cambio di denaro, è di certo la scarsa, scarsissima offerta di case popolari, ben inferiore alla domanda. Uno squilibrio ormai cronico, ma che rischia di ampliarsi sempre più. Perché, come sottolinea Alessandra Gava, segretaria provinciale del Sunia, il sindacato degli inquilini che fa capo alla Cgil, stanno aumentando le emergenze, ma soprattutto sta crescendo una sorta di “zona grigia”: famiglie, spesso monoreddito, che non riescono più a sostenere i costi di un’abitazione privata sul libero mercato, ma al tempo stesso non versano in uno tale stato di disagio da poter risalire le graduatorie dell’edilizia residenziale pubblica. « Il quadro generale era grave già prima del Covid, con molte più richieste rispetto alle case disponibili - spiega Gava -. La pandemia ha fatto saltare numerose situazioni finora in equilibrio economico precario, ma comunque in equilibrio: sono sempre più le famiglie non in grado di continuare a pagare il mutuo o l’affitto e le spese di condomino. Questi nuclei avrebbero bisogno di alloggi a prezzi calmierati » .



I NUMERI