© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO Paura appena dopo la mezzanotte per il rogo che ha distrutto un ricovero di attrezzi in viale Nino Bixio 9 aSul posto si sono precipitati subito una volante della questura e 4 mezzi dei pompieri di Treviso che hanno messo in sicurezza i luoghi evitando il propagarsi delle fiamme