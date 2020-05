TREVISO - Devastante incendio oggi pomeriggio, 30 maggio, in via Postioma ad Istrana: a fuoco l'azienda "Vacca mora" per un rogo che ha interessato circa 400/500 palloni di paglia. Hanno lavorato non senza difficoltà squadre di Treviso e Montebelluna per un totale di 5 mezzi con 11 operatori.



Non ci sono animali coinvolti.