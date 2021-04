TARZO - Un uomo di 36 anni è rimasto vittima di un grave incidente domestico nel pomeriggio di domenica 11 aprile a Tarzo. La vittima stava lavorando con un saldatore nel capanno degli attrezzi di casa in località Collaldrà quando, per cause al vaglio dei carabinieri e dei vigili del fuoco, è divampata una fiammata che lo ha investito.

Il 36enne si è procurato diverse ustioni al volto, alle mani e alla parte alta del corpo. Non è in...

