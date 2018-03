Violento incendio nella notte, tanta paura e tetto distrutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Notte di paura per il tetto indi una abitazione. Ad allertare i vigili del fuoco alcune telefonate dei vicini spventati per l'intensa coltre di fumo che si alzava dal tetto di una casa al civico 2 di via. L'allarme è scattato alle tre del mattino e sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato tre ore per domare le fiamme che hanno distrutto il tetto della casa di due piani. Evacuate le persone che si trovavano all'interno e i danni, ad una prima stima, sono ingenti.