Pompiere si toglie la maschera nell'incendio e salva un anziano. «Non sono un eroe è il nostro lavoro»

di Paolo Calia

MOGLIANO - È stato dimesso ieri, nel primo pomeriggio, dopo una notte passata in osservazione a ossigenare il sangue. Tra una settimana potrà tornare al lavoro, lasciandosi alle spalle un'esperienza comunque da ricordare. Enrico Borghetto, 31 anni, è il Vigile del Fuoco (figlio d'arte: anche sui padre è stato vigile) che mercoledì ha prestato la propria maschera per l'ossigeno a uno dei due anziani salvati dall'incendio scoppiato nel loro appartamento. Un gesto automatico per un professionista addestrato a salvare la vita degli altri. Ma prestare la propria mascherina in ambiente caldissimo e pieno di fumo, gli è costato un crollo fisico e il ricovero in ospedale. Il suo atto va però inserito nel grande lavoro di squadra fatto dai Vigili del Fuoco accorsi a Mogliano: «Tutti i vigili presenti hanno contribuito a salvare le persone», sottolinea.