Pauroso rogo nella notte: la stalla va in fiamme, muoiono due bovini

TREVISO - Devastante incendio in un capannone agricolo e nell'attigua stalla questa notte dalle ore 2.40 a Paese in via Falzadei.I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente con due squadre da Treviso, ma l'incendio si è propagato velocemente e 2 bovini su circa 60 capi sono morti nel rogo.La struttura è stata spenta e messa in sicurezza, il lavoro è durato tutta la notte.