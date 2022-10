Violento incendio in un rustico, ridotta in cenere l'auto parcheggiata all'interno

ISTRANA - Violento incendio in un rustico che veniva utilizzato come garage. Ridotta in cenere l'auto. Da poco dopo le 18 di oggi, domenica 9 ottobre, i vigili del fuoco stanno operando in via Campagna a Istrana per l'incendio di un rustico, adibito a garage: fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Treviso e Castelfranco Veneto con 2 autopompe, 2 autobotti e 12 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo ad evitare un incendio generalizzato dell'ampia rimessa. Bruciata un'auto che si trovava all'interno della struttura. In serata erano ancora in corso le operazioni di bonifica e il sopralluogo per determinare le cause delle fiamme.