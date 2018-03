Violento incendio distrugge garage, auto e ricovero per gli attrezzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RONCADE (TREVISO) - Violento incendio oggi pomeriggio ha ridotto in cenere un garage, distrutto un'auto e intaccato il ricovero per gli attrezzi. Il rogo si è sviluppato nelle prime ore del pomeriggio a Roncade in via Coroncina. Sul posto, all'incirca alle 14, sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni sono ingenti. Impegnativo il lavoro di messa in sicurezza della struttura e ora si indaga per capire cosa possa aver fatto da scintilla.