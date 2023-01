Incendio al ristorante Tre Noghere di Valdobbiadene, una persona è rimasta intossicata

VALDOBBIADENE (TREVISO) - Terribile incendio al ristorante Tre Noghere di Valdobbiadene. Le fiamme divampate intorno alle 2 della scorsa notte, 10 gennaio, in via Credere, hanno invaso tutta la parte esterna struttura con l'atrio in legno provocando danni però anche al resto del ristorante. All'interno per presente una persona, rimasta intossicata.

Incendio nell'atrio esterno del ristorante, un intossicato

Nel dettaglio, l’incendio ha interessato l’atrio esterno del ristorante, lo spiovente in legno del tetto, propagandosi anche all’interno, provocando danni da fumo all’intero stabile. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del locale sono terminate poco prima dell’alba. Ingenti i danni. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco dell’ufficio di polizia giudiziaria del comando di Treviso, che al momento stanno effettuando un sopralluogo della struttura. Sul posto sono intervenute le squadre di Montebelluna, Treviso e con i volontari di Asolo con due autopompe, tre autobotti, l’autoscala e 17 operatori coadiuvati dal capo servizio che hanno prontamente spento le fiamme, evitando un incendio generalizzato.