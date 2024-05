Incendio in un ristorante di Castelfranco: friggitrice a fuoco, cuoco ustionato a una mano

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Principio d'incendio nel ristorante Area 24 di Salvatronda: la friggitrice va a fuoco, il cuoco si ustiona una mano e inala del fumo. L'uomo è stato portato al pronto soccorso in via precauzionale, proprio per i gas respirati. La ferita all'arto, causata da alcuni schizzi di olio bollente, invece non sembra essere grave.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 23 maggio, nel locale di via Sile. Il cuoco stava armeggiando in cucina quando all'improvviso la friggitrice che stava utilizzando si è surriscaldata. In pochi istanti il fumo ha invaso la stanza. La chiamata ai vigili del fuoco è stata tempestiva: una squadra è arrivata lì in pochi minuti, seguita a ruota da un'ambulanza del Suem 118.

Mentre i pompieri spegnevano l'incendio, i sanitari hanno prestato le prime cure al malcapitato. In via Sile è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.