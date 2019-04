RIESE PIO X - Va a fuoco la cucina, due persone intossicate dal fumo in via Masaccio a riese Pio X, oggi 22 aprile verso sera. Sono accorsi i vigili del fuoco di Castelfranco e il 118. Gli intossicati non sono in pericolo, sono stati curati dai vigili del fuoco nell'immediatezza, mediante somministrazione di ossigeno, e poi affidati al personale del 118.

