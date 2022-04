L'auto sotto la tettoia si incendia: il rogo distrugge la pizzeria

TREVISO - Allarme nelle notte a Campacroce di Mogliano. Intorno a mezzanotte i vigili del fuoco di Treviso con due squadre all'esterno del bar pizzeria Demo di via Zero Branco. Un'auto posteggiata sotto una tettoia in legno si è incendiata: in poco tempo le fiamme hanno divorato la tettoia e si sono allargate all'interno del locale, che ora è a rischio inagibilità. A dare l'allarme sono stati gli stessi proprietari che abitano al piano superiore. Ora sono in corso le indagini per appurare le cause del rogo,