TREVISO - Non riaprirà. Lo staff del ristorante Kimeia, preso di mira dal piromane di piazza San Parisio, ha voluto salutare i propri clienti attraverso un post pubblicato nella pagina Fecebook del locale mischiano ironia, fatalità e rabbia. «Ci avevano detto sarebbero state giornate calde - si legge - ma non immaginavamo in questo senso. Purtroppo dobbiamo comunicarvi la chiusura del Kimeia a tempo indeterminato. Ci mancherete, un grande abbraccio da tutto lo staff». Poche righe per sancire una verità già nell'aria dalla scorsa settimana quando, di notte, il plateatico e la facciata del locale che dà sulla piccola piazza a ridosso della Pescheria ha preso fuoco.



LA PAURA

Che i danni fossero ingenti, è stato chiaro a tutti fin da subito. Oltre a sedie e tavolini, le fiamme hanno danneggiato il tendone mentre il fumo è entrato nel locale danneggiando in modo molto serie le cucine. Le fiamme sono state appiccate verso le tre e mezza di mattina di lunedì scorso, quando la piazza era ancora immersa nel buio e tutti dormivano. Il rogo è arrivato a lambire anche l'appartamento sopra il locale, fortunatamente vuoto in quel momento. I proprietari del locale avevano già fatto sapere che sarebbero restati chiusi per alcuni giorni. Poi la decisione di fermarsi per un periodo più lungo. Adesso lo spettro di una chiusura, forse, definitiva.