Distrutte dal fuoco due auto nel park: si sospetta un attentato

VITTORIO V. - Due auto, una, distrutte dal fuoco nell'incendio scatenato alle prime luci dell'alba all'interno del park in piazza Medaglie d'Oro a Vittorio Veneto, a pochi passi dalle Poste.Ad accorgersi del rogo e del fumo proveniente dal seminterrato sono stati alcuni residenti della zona. Le auto sono di proprietà di undella zona.A subire danni ingenti anche l'impianto elettrico e quello di illuminazione del parcheggio. Sul fatto indagano ora i carabinieri e non si esclude l'ipotesi di un atto doloso. Da segnalare, inoltre, che l'incendio ha rovinato anche diversi murales del progetto Art in Park, realizzati solo qualche settimana fa da alcuni writers.