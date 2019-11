© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEBELLUNA - Incendio in appartamento in piazza Bellona a Montebelluna alle 20.40 di oggi partito da un panno lasciato sopra un abat-jour. Interessato anche l'appartamento al piano superiore. Evacuate due famiglie per un totale di 5 persone. Inagibili (per il fumo) entrambi gli appartamenti.