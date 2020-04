Fiamme e spavento in un palazzo del centro storico: nessun ferito, abitazione inagibile

CONEGLIANO - Incendio: fiamme furiose escono da un appartamento con terrazzo in via Parilla a Conegliano, in centro, vicino all'hotel Città di Conegliano. E' successo oggi, domenica di Pasqua 12 aprile, verso le otto di sera. Nessun ferito, ma l'abitazione è inagibile. I vigili del fuoco sono accorsi con tre mezzi, le lingue di fuoco che uscivano dal terrazzo dell'abitazione hanno spaventato molti residenti nelle case vicine. I vigili del fuoco hanno operato con gli idranti dalle finestre vicine, come si vede nel video.



Ultimo aggiornamento: 21:57

