TREVISO - Elena Pavin, la giovane affittuaria dell'appartamento dove è scoppiato l'incendio, prima di essere ricoverata in ospedale, ha detto: «Ero in bagno quando, all'improvviso, ho sentito un rumore di vetri rotti, come uno scoppio, provenire dal salotto. Sono uscita di corsa dal bagno per andare a controllare e ho visto le fiamme ormai alte. A quel punto mi sono buttata fuori e ho cominciato a urlare e a bussare alle porte degli altri...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati