Incendio in una palazzina a Crespano del Grappa partito dai pannelli fotovoltaici sul tetto Video

CRESPANO DEL GRAPPA (TREVISO) - Incendio in una palazzina. Le fiamme sono partite in via Napoleone Zardo a Crespano oggi, 3 marzo, poco dopo le 13. In poco tempo il tetto è stato avvolto dal fumo. Stando ai primi accertamenti, l'incendio potrebbe essere partito dai pannelli fotovoltaici posizionati proprio sul tetto del caseggiato. Non sono state coinvolte persone. Sul posto sono comunque arrivati anche i sanitari, oltre che i vigili del fuoco.