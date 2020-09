Incendio in chirurgia al Ca' Foncello, è giallo sulle cause

TREVISO - Paura in ospedale per un principio di incendio scoppiato al Ca' Foncello nella notte, alle 5 circa, nel reparto di chirurgia per l'esattezza nel corridoio che porta al reparto di terza chirurgia



In un corridoio ha preso fuoco un cestino con carta che era sopra ad alcuni cartoni, ma non c'è stato alcun ferito e nessuna evacuazione di pazienti. Tutto si è risolto in breve tempo. Ora si indaga sulle cause da parte della Polizia. Sono intervenuti immediatamente i pompieri: non è esclusa l'origine dolosa del rogo.



LA DINAMICA

L'allarme poco prima delle 5.30: l’incendio sarebbe iniziato da un cestino sopra un bancale di legno sul quale erano appoggiati dei cartoni. Il tempestivo intervento della polizia ha scongiurato il pericolo che le fiamme potessero propagarsi. Sul posto subito hanno operato i vigili del fuoco con alcuni ventilatori per sgomberare il corridoio dal fumo.



++ IN AGGIORNAMENTO ++ Ultimo aggiornamento: 09:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA