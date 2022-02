Canna fumaria a fuoco, si brucia anche il tetto: mamma e due bambini in salvo

SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO) - Tetto va a fuoco, mamma e due bambini si mettono in salvo. Momenti di paura nella notte tra ieri sera, 13 febbraio, in un'abitazione di Sant'Andrea di Barbarana, frazione di San Biagio di Callalta. Poco prima di mezzanotte la padrona di casa ha chiamato i pompieri: il tetto stava bruciando. Lei e i due figli sono riusciti a mettersi in salvo. I pompieri, intervenuti con squadre da Treviso e Motta di Livenza sono riusciti a circoscrivere le fiamme alla sola copertura della casa a due piani, che si trova in via Argine San Marco. L'incendio si è sviluppato dalla canna fumaria. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate fino alle 4.30. Mentre la famigliola ha trascorso la notte dai nonni in attesa di capire se l'abitazione è agibile o meno.