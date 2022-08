Le fiamme distruggono negozio di frutta e verdura: tre persone intossicate e ferite con i vetri esplosi

CASTELFRANCO VENETO - Violento incendio oggi, domenica 14 agosto, in un negozio di ortofrutta: tre persone sono finite in ospedale intossicate dal fumo e con ferite dovute all'esplosione dei vetri causata dal calore. Il rogo è divampato verso le 14.30 nel negozio che si trova in via San Pio X a Castelfranco Veneto ed è andato completamente distrutto un locale. Sul posto a spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco, ma l'incendio aveva già intaccato tre appartamenti che si trovano al primo piano dello stesso stabile. Tre inquilini che hanno inalato fumo sono stati soccorsi dal personale del Suem. Uno dei tra ha anche tagli provocati dai vetri che si sono rotti a causa del rogo. Non ci sono danni, invece, al negozio di alimentari Cral che confina con il negozio di frutta e verdura coinvolto dal rogo. Per ora non si conoscono le cause che hanno provocato l'incendio.

