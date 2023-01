Incendio a Marocco di Mogliano. In fiamme il tetto dell'abitazione di un'anziana

MOGLIANO VENETO (TREVISO) - Incendio a Marocco di Mogliano Veneto vicino alla strada principale. In fiamme il tetto di un'abitazione dove vive una signora anziana inferma. Immediata la chiamata ai soccorsi. I vigili del fuoco di Treviso hanno spento in poco tempo le fiamme evitando che intaccassero anche le case vicine. Sul posto anche i sanitari del Suem 118. Stando alle prime informazioni sembra che in casa ci fosse l'anziana ma non ci sono feriti né intossicati.