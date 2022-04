Gaiarine, mobilificio a fuoco nella notte: le fiamme spente solo all'alba

GAIARINE - Mobilificio a fuoco nella notte. Un rogo è divampato all'interno della ditta "Aritali srl - arredi italiani di prestigio". Ingenti i danni al capannone, di 5mila metri quadri, di proprietà di un imprenditore vittoriese e dato in locazione a due ditte: il mobilificio e General Moving che si occupa di logistica.

A dare l'allarme ieri sera, 18 aprile, poco prima di mezzanotte, è stata una guardia giurata che ha notato i bagliori rossastri e all'interno del capannone e il fumo che si sprigionava. Sul posto sono intervenute parecchie squadre dei vigili del fuoco da Pordenone, Motta di Livenza e Conegliano. I pompieri hanno lavorato fino all'alba per domare le fiamme. Le operazioni di spegnimento si sono concluse verso le 5. Adesso spetta alla polizia giudiziaria dei vigili del fuoco fare chiarezza sulle cause del rogo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Codogné, che ora indagano sull'episodio.

APPROFONDIMENTI VIDEO L'incendio al mobilificio Aritali di Gaiarine (Treviso)