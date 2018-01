Milldue distrutta dal rogo, il titolare: «In qualche modo ripartiremo»

di Alberto Beltrame

RIESE PIO X - La produzione era ferma. Non funzionava nemmeno il riscaldamento perché l'azienda, rimasta aperta durante le vacanze, aveva chiuso per qualche giorno. C'erano solo pochi dipendenti, in ufficio per fare l'inventario di fine anno, e alcuni commerciali. Fossero stati al lavoro gli altri operai forse l'allarme sarebbe stato lanciato in tempo, prima che ledivorassero completamente oltre 5mila metri quadri di capannone.In neanche mezza giornata il fuoco, divampato ieri mattina poco dopo mezzogiorno, ha completamente distrutto una delle aziende più importanti del settore arredo per bagno della Marca, ladi, un colosso che produce centinaia di pezzi al giorno, esportati in tutto il mondo, dove le diverse linee realizzate qui, dal 1976, sono molto apprezzate. Tutto in fumo. Anzi, in cenere. A metà pomeriggio tetto e struttura sono collassate al suolo. All'interno si è salvato poco o nulla. L'azienda è in ginocchio.Trova la forza di reagire anche in una giornata infernale: «In qualche modo ripartiremo, non so come, ma ripartiremo». Giorgio Brescacin titolare della Milldue insieme al papà Mario, mostra il volto umano e nobile di un imprenditore che in pochi minuti ha visto la sua fabbrica andare letteralmente in fumo