Incendio in una casa a Mansuè: tre persone finiscono in ospedale Foto

MANSUE' (TREVISO) - Incendio in una abitazione ieri, venerdì 25 giugno, dalle 21.51 a Mansuè, in via Peretti. Tre persone che vivevano in quella casa sono state portate in ospedale per dei controlli. Sul posto i vigili del fuoco con diverse squadre di Motta di Livenza, Conegliano, un'autobotte e l'autoscala di Treviso e botte di Pordenone.

I feriti

Le persone che si trovavano nella casa sono un uomo di 84 anni, una donna di 52 e un uomo di 46. Padre e due figli, sono tutti feriti lievemente.