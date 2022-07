RESANA - Scoppia un incendio nel magazzino: lui, un 58enne, riesce a mettere in salvo i suoi cavalli ma rimane ustionato. Fortunatamente in modo lieve. Attimi di forte paura lunedì pomeriggio, 26 luglio, in via Bolimbaghi a Resana. Il rogo è divampato poco prima delle 15 in un ricovero di attrezzi agricoli. A provocarlo è stato malfunzionamento di un caricabatterie, che ha danneggiato parzialmente due trattori agricoli. Uno dei proprietari è intervenuto, preoccupato che le fiamme potessero estendersi alle stalle dove si trovavano i cavalli. L'uomo, avvisato dal fratello che aveva visto una colonna di fumo alzarsi dal magazzino, è corso a liberare gli animali, ma proprio quelle manovre gli sono costate qualche scottatura alla schiena. Sul posto nel frattempo sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco, un'ambulanza del Suem 118 e i carabinieri. Anche alcuni vicini di casa hanno dato una mano a spostare il materiale che avrebbe potuto contribuire al propagarsi delle fiamme. Mentre il ferito veniva medicato e trasportato al pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso, i pompieri hanno spento il fuoco. Una volta estinto il rogo, hanno eseguito un sopralluogo per individuare le cause che lo avevano scatenato. Il mistero è stato presto risolto: la colpa era del caricabatterie, andato in corto circuito.