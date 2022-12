Magazzino della Segafredo in fiamme: operai in salvo, al lavoro cinque squadre dei vigili del fuoco

CASALE SUL SILE - Magazzino della Segafredo in fiamme: al lavoro cinque squadre dei vigili del fuoco. Allarme stamattina a Casale sul Sile, in via Peschiera, dove un magazzino del noto marchio del caffè è stato intaccato dalle fiamme. Sul posto sono intervenute ben cinque squadre di pompieri, che stanno spegnendo le fiamme e alcune pattuglie dei carabinieri. Fortunatamente non risultano feriti.